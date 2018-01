Zamaskirani elitni vojaki so ob divjem ritmu bobnov tudi uničevali lesene in opečnate prepreke, se valjali po razbitem steklu in streljali v balone, ki so jih držali njihovi kolegi. Spopadli so se tudi s kačami - med njimi tudi s kobrami in si nato med seboj delili njihovo kri, kar naj bi bilo znak njihove bratske povezanosti. Eden izmed vojakov je kačo ubil kar z zobmi, navaja AFP.

Nekdanji ameriški general Mattis, ki ima vzdevek Divji pes, se je zdel nad predstavo navdušen. »Celo psi, ki skačejo iz helikopterja, vedo kaj storiti, ko se srečajo s teroristom,« je dejal.

Zračna predstava je namreč prikazala vojake, kako se skupaj s psi poganjajo iz helikopterjev. S tem so želeli prikazati lov na teroriste. Psi pa so radikalce napadali tudi s skoki iz drvečih avtomobilov, še navaja AFP.

Naslednja postaja Mattisove turneje po Aziji je Vietnam.