Vodja delegacije BiH v PS SE Senad Sepić je na twitterju objavil Klemenčičevo pismo, v katerem slednji med drugim poudarja, da je napočil čas, da bo novi komisar SE za človekove pravice iz južne Evrope. Dodal je, da je prepričan, da je Dunja Mijatović zelo primerna, da jo izvolijo na ta položaj, s čimer bi tudi postala prva evropska komisarka SE za človekove pravice.

»V odločilni fazi, glasovanju na plenarnem zasedanju parlamentarne skupščine Sveta Evrope so ob strokovnih referencah enako ali še bolj pomembna tudi politična razmerja in, nenazadnje, tudi enotna podpora domače države. Žal je Slovenija glede tega ponovno pokazala, ne samo pri moji kandidaturi, da še nismo dosegli ustrezne stopnje demokratične zrelosti, da bi enotno podprli svojega kandidata, kar sta vzorno zmogli tako Francija kot Bosna in Hercegovina,« je Klemenčič zapisal v javnem pismu.

»Ker se mi zdi pomembno, da tudi kandidati iz jugovzhodne Evropa zasedejo vplivna mesta v evropskih ustanovah in glede na včerajšnji izid glasovanja, ko nihče izmed finalne trojice ni dobil potrebne večine, sem se odločil predlagati poslancem, da glasove, namenjene meni, odstopijo kandidatki BiH,« je še dodal.

Dunja Mijatović danas u drugom krugu glasanja u PS Vijeća Evrope. Jedan od kandidata, Goran Klemenčič iz Slovenije napravio rijetko viđen gest, povukao se i pozvao parlamentarce da podrže Dunju. Hvala Gorane i sretno našoj Dunji. Idemo raditi za konačnu pobjedu i izbor danas. pic.twitter.com/CgBDn85O84 — Senad Šepić (@SenadSepic) 24 January 2018

PS SE danes znova voli novega komisarja za človekove pravice. Glasovanje bo potekalo med 10. in 13. ter 15.30 in 17. uro. Izidi naj bi bili znani med 18. in 19. uro. Tokrat bo za izvolitev potrebna navadna večina glasov.

V ponedeljkovih volitvah nihče od treh kandidatov ni dobil absolutne večine glasov. Največ glasov je prejel francoski kandidat Pierre-Yves le Borgn (105), sledila sta kandidatka BiH Dunja Mijatović (76) in Klemenčič, ki je prejel 67 glasov. Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina glasov - 125 od skupno 248 oddanih glasov.