Izvoz orožja izven Nata in EU se je povečal za 47 odstotkov in je bil v zadnjih štirih letih vreden 14,48 milijarde evrov. Samo v zadnjem letu je bila vrednost izvoza orožja in druge obrambne opreme vredna 3,79 milijarde evrov, v letu prej pa 127 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V obdobju med letoma 2014 in 2017 je nemška vlada, ki so jo sestavljali konservativci (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) izdala skupno za 25,1 milijarde evrov dovoljenj za izvoz orožja, kar je za 21 odstotkov več kot v preteklih štirih letih, ko so bili Merklini konservativci v vladi z liberalci (FDP).

V lanskem letu je bil sicer celoten izvoz nemškega orožja vreden 6,42 milijarde evrov, kar je za 6,3 odstotka manj kot leto prej, a je še vedno tretji najvišji znesek po rekordnih letih 2015 in 2016.