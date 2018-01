»Družina globoko užaloščena sporoča, da je Ursula K. Le Guin umrla mirno včeraj popoldne,« je avtoričina družina ob njeni smrti sporočila prek družbenega omrežja twitter. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa je imela pisateljica v zadnjih letih težave z zdravjem.

Stephen King: Umrla je literarna ikona

Ursula K. Le Guin je bila po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ena prvih pisateljic, ki se je posvetila pisanju znanstvene fantastike, ki je bila dotlej večinoma v moški domeni. V svoji karieri je objavila več kot 20 romanov. Pisala je tudi otroške knjige, poezijo, kratke zgodbe in eseje ter delovala kot prevajalka. Njene knjige so bile po vsem svetu prodane v več milijonih izvodov.

Na ameriškem Nacionalnem javnem radiu (NPR) so se ji poklonili z besedami: »Ursula K. Le Guin je fantastične svetove zasnovala, da bi se v njih spoprijela z nadvse težkimi vprašanji na Zemlji, od razredne delitve do feministične teorije.« Kot je še povzela dpa, so jo označili kot »dominantno figuro v znanstveni fantastiki in fantazijski literaturi«.

Ameriški pisec kriminalk Stephen King je Ursulo K. Le Guin označil kot »eno največjih«. »Ne le avtorica znanstvene fantastike; literarna ikona!« je zapisal na Twitterju.