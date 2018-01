Vladne navedbe, da si prizadeva za ohranjanje enotnega plačnega sistema, je označil za prazne besede. Kot je dejal, je vlada do sedem plačnih razredov zvišala plače zdravnikom, za pet plačnih razredov direktorjem in ravnateljem, sami pa ne zahtevajo nič drugega kot to, da sedaj enako obravnava tudi ostale.

»Danes smo tukaj zato, da vladi jasno in odločno sporočimo, da je čas neenake obravnave minil,« je poudaril in na vlado naslovil še poziv, naj javnim uslužbencem vrne tisto, čemur so se odrekli v času krize.

Poudaril je, da je današnja enodnevna stavka opozorilna. V primeru, da bo vlada še naprej ignorirala njihove zahteve, pa bodo ponovno prišli v še večjem številu, ob bok zahtevam zaposlenih v javnem sektorju pa bodo postavili tudi zahteve zaposlenih v zasebnem sektorju. »Takrat bomo vztrajali dlje,« je napovedal. Besede govornikov so zbrani večkrat prekinili z glasnim skandiranjem in ragljami, med drugim so vzklikali »lopovi, lopovi«.

Zbralo se je nekaj tisoč ljudi

V podporo današnji stavki v javnem sektorju se je pred poslopjem vlade zbralo nekaj tisoč zaposlenih iz različnih delov javnega sektorja iz vse Slovenije. Od vlade v prvi vrsti zahtevajo izboljšanje plač in ohranitev enotnega plačnega sistema. »Dostojno delo, dostojne plače,« sporočajo na enem od transparentov. Protest se je začel z delavsko himno.

Nekateri zaposleni, denimo v ljubljanskem kliničnem centru in na univerzah, so se že pred tem zbrali na posameznih lokacijah, od koder so se skupaj odpravili na shod. Prav tako so - opremljeni s transparenti, piščalkami in zastavami - od Doma sindikatov proti Gregorčičevi skupaj krenili nekateri vodje stavkovnih odborov in drugi predstavniki sindikatov, ki danes stavkajo.

Med stavkajočimi so zaposleni na univerzah, v vrtcih, upravnih enotah, centrih za socialno delo, knjižnicah, gledališčih, muzejih, finančni, geodetski in veterinarski upravi, cariniki, veterinarji in različne poklice v zdravstvu. Na shodu pa so se jim pridružili še nekateri, denimo zaposleni na obrambnem ministrstvu in vojaki, za katere sicer velja prepoved stavke.