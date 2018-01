Na plan prihajajo nove podrobnosti o okoliščinah smrti 30-letne švedske novinarke Kim Wall, ki je domnevno umrla na doma narejeni podmornici danskega izumitelja avgusta lani. Preden jo je umoril, jo je Peter Madsen zvezal in zlorabil, kažejo navedbe v obtožnici, ki so jo objavili včeraj, del pa jo je povzel Reuters. Po navedbah tožilstva je izumitelj umor načrtoval, saj je s seboj na 17-metrsko podmornico prinesel različno orodje, vključno z žago in izvijačem. Vzroka smrti preiskovalci še niso potrdili, naj bi jo pa Madsen ubil tako, da jo je zadavil, ali pa ji prerezal vrat, poroča Reuters.

30-letno novinarko so zadnjič videli živo, ko se je vkrcala na Madsenovo podmornico. O izumitelju naj bi namreč napisala članek. Nato je izginila. Kasneje je na obalo najprej naplavilo njeno truplo, policija in potapljači pa so v tednih za tem našli še glavo ter okončine. Madsen je najprej zanikal kakršnokoli vpletenost v smrt novinarke, nato dejal, da je bila nesreča, na koncu pa vendarle priznal, da je njeno truplo razkosal. Umor in spolni napad še vedno zanika.