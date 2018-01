Tolušić je izpostavil, da se stališča hrvaške vlade do ribičev od srečanja v Zagrebu 4. januarja niso spremenila, ter da so s tokratnim obiskom izpolnili obljube, da bodo obiskali »svoje ribiče«, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Ponovil je, da bo Hrvaška vedno ščitila svoje ribiče v Savudriji, ker so »jamstvo suverenosti«.

Hrvaški minister je vnovič izrazil podporo hrvaške vlade ribičem pri opravljanju njihovega običajnega dela v Piranskem zalivu. Tolušić je v začetku leta izjavil, da arbitražna odločitev o razmejitvi med Hrvaško in Slovenijo ni zavezujoča za Hrvaško in je ne bodo uveljavili, kar vključuje tudi mejo na morju. Takrat je izpostavil, da za Hrvaško meja ostaja sredi Piranskega zaliva.