Afganistanske varnostne sile niso sposobne zagotoviti varnosti niti svojim postojankam, kaj šele javnim ustanovam, v katerih dela in živi tudi na tisoče tujcev, ki oblastem pomagajo obnavljati državo. V razmaku slabih dveh dni je talibanom oziroma pripadnikom Islamske države uspelo izpeljati napada na hotel Intercontinental v Kabulu in na prostore podružnice britanske dobrodelne organizacije Save the Children (Rešimo otroke) na vzhodu države v Džalalabadu.

V današnjem napadu na prostore organizacije Save the Children, ki je trajal od jutranjih ur do poznega popoldneva, je petim napadalcem uspelo ubiti štiri ljudi, 24 pa naj bi jih bilo ranjenih. V napadu se je en skrajnež razstrelil pred vhodom, štirje pa so se nato prebili v notranjost poslopja in streljali na prisotne, dokler po navedbah uradnih virov niso padli pod streli varnostnih organov. Toda zvečer, ko so streli potihnili, ni bilo povsem jasno, koliko je bilo napadalcev in koliko žrtev ter kdo so ubiti in ranjeni.

Iz omenjene humanitarne organizacije so že sporočili, da bodo zaradi nesposobnosti afganistanskih oblasti, da jim zagotovijo varnost, svoje delovanje skrčili na minimum. Za takšno potezo se je odločilo že nekaj drugih človekoljubnih organizacij.

V Intercontinentalu ubitih 22 gostov in uslužbencev hotela S sobote na nedeljo pa se je v afganistanski prestolnici skupini talibanov uspelo prebiti v poslopje enega najbolj varovanih objektov v mestu, v hotel Intercontinental, ki je zaradi številnih tujcev, ki v njem prebivajo, privlačna tarča za nasprotnike afganistanskega režima, saj je odmevnost napada premo sorazmerna s številom ubitih tujih državljanov. Mrtvih Afganistancev mediji pravzaprav niti ne štejejo več. V napadu je umrlo 22 uslužbencev in gostov hotela, od tega 13 tujcev. Med njimi so bili tudi državljani ZDA, Ukrajine in Nemčije. Afganistanske zaveznike najbolj skrbi, da je petim napadalcem, preoblečenim v uniforme afganistanske vojske (kar je pogosta zvijača), uspelo vdreti v hotel, čeprav ga je varovalo vsaj 15 pripadnikov zasebne varnostne agencije, ki je pred 14 dnevi podpisala pogodbo za varovanje objekta. Priče namreč pravijo, da sicer dobro oboroženi varnostniki niso pokazali resnejšega odpora proti napadalcem, nekateri pa naj bi se skrili pred njimi, ne da bi izstrelili en sam naboj.

Neučinkoviti zasebni varnostniki Prejšnji afganistanski predsednik Hamid Karzaj je prepovedal delovanje zasebnih varnostnih sil, v katerih je bilo zaposlenih okoli 40.000 ljudi, a so se mnogi namesto z varovanjem in bojevanjem proti skrajnežem ukvarjali s preprodajo mamil in orožja. Odhod velikega dela zavezniških sil je znova odprl vprašanje varnosti, kajti preostali Američani je ne morejo zagotoviti sami. Pojavile so se nove zasebne varnostne agencije, predvsem za varovanje civilnih objektov in ustanov, pa se je izkazalo, da so vse prej kot učinkovite. Afganistanska vlada zdaj razmišlja, da bi jim znova prepovedala delovanje, toda mnogi opozarjajo, da je vojakov in policistov premalo, da bi učinkovito prevzeli njihove naloge.