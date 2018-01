Preboj drugega nosilca v polfinale 35,67 milijona evrov vrednega tekmovanja, prvega za veliki slam v novi sezoni, od začetka ni bil videti tako lahek kot na koncu. Pogumni Čeh je namreč hitro povedel in odvzel igro Švicarju. Pri tem je stavil tudi na svoj bombastični servis, naprave so nemalokrat izmerile hitrost žogice v višini 205 kilometrov na uro.

Po nekaj spornih sodniških odločitvah, oba igralca sta vseskozi preverjala žogice prek računalniškega sistema, je mirnejše živce ob tem obdržal Švicar. Berdychovo prednost je hitro izenačil na 5:5 z odvzemom servisa nasprotniku, nato pa je sledil le še enosmerni promet. Federer je stavil na svojo preudarno igro, ni delal napak, na drugi strani jih je Čeh preveč. Potem ko ga je v tretjem krogu tega turnirja ugnal že lani, je bil Švicar boljši tudi tokrat. Upravičeno je bil v pogovoru z voditeljem, nekdanjim tenisačem Jimom Courierjem, po dvoboju dobro razpoložen.

Dvoboja pa ni mogel primerjati z lanskim. »Zdaj, ko se zjutraj zbudim, hodim normalno, lani me je vse bolelo. Včasih je bolečina sicer dobra, a pet nizov te zmeraj načne. Letos so moja pričakovanja znova visoka, lani je bilo lepo premagati Tomaša, letos pa tudi,« je povedal Federer in se duhovito odzval na Courierjeva vprašanja o modi.

»Tomaš je hitro povedel, skoraj dobil prvi niz. Da sem tega preobrnil, moram priznati, da sem imel tudi nekaj sreče. Poleg tega sem bil tudi malo jezen zaradi nekaterih odločitev in svoje slabe igre. Trudil sem se in se zbral. Vesel sem bil, da sem dobil prvi niz, ker je bil ta zelo pomemben, šlo je skozi,« je dejal Švicar.

V polfinalu s Hyeonom

Zdaj Švicarja čaka Korejec Chung Hyeon, ki je bil v današnjem prvem četrtfinalu boljši od Američana Tennysa Sandgrena s 6:4, 7:6 (5) in 6:3. »Nisva še igrala drug proti drugemu, bomo videli. Lepo je, da prihajajo nova imena, novi zvezdniki. Potrudil se bom, bomo videli kako bo,« je še dejal branilec naslova.

Oseminpetdeseti igralec sveta iz Južne Koreje je za zmago proti Sandgrenu potreboval šest zaključnih žogic. V torek sta se v polfinale v moški posamični konkurenci uvrstila Čilić in Britanec Kyle Edmund.

Na ženskem delu turnirja sta si danes polfinale priigrali še prva nosilka Romunka Simona Halep in Nemka Angelique Kerber. Slednja je premagala Američanko Madison Keys s 6:1 in 6:2. Nekdanja zmagovalka Australian Opna Kerberjeva je za uspeh proti nekdanji finalistki odprtega prvenstva ZDA Keysovi potrebovala vsega 51 minut. V naslednjem krogu jo čaka Halepova, ki je šesto nosilko, Čehinjo Karolino Pliškovo, ugnala s 6:3 in 6:2. Polfinale sta si v torek že zagotovili Belgijka Elise Mertens in Danka Caroline Wozniacki.