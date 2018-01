James je ob koncu prve četrtine presegel mejo 30.000 doseženih točk, na tej tekmi pa je bil star 33 let in 24 dni. Kot najmlajši v zgodovini lige je 30.000 točk pred Jamesom dosegel Kobe Bryant, ki je bil takrat star 34 let in 104 dni.

James je sicer tekmo končal pri 28 točkah oziroma 30.021 točkah v ligi NBA.

James je na družbenem omrežju Instagram čestital kar samemu sebi, še preden se je vpisal v zgodovino. Objavil je fotografijo sebe v šolskem dresu in zapisal: »Rad bi bil prvi, ki ti čestita ob takšnem dosežku, ki ga bo dosegel.«