Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je začasno, za en mesec, zaprl eno največjih mesnopredelovalnih podjetij pri nas – Mesnine dežele Kranjske (MDK) v ljubljanskem Zalogu, v katerem je trenutno zaposlenih okoli 140 ljudi. Pojasnili so nam, da so se za to odločili zato, ker so od lanskega junija v tem obratu za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa ugotavljali resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol.

Tujki v klobasah Inšpektorji so v zadnji sedmih mesecih MDK izdali več ureditvenih odločb in odločb o prepovedi dejavnosti oziroma o prepovedi uporabe posameznih prostorov in živil. Nanašale so se na hlev, klavnico, prostore za živino, pralnico prevoznih sredstev za prevoz živine, črevarno, vamparno, prostore za proizvodnjo poltrajnih izdelkov, sanitarije, garderobe… Ker v MDK ugotovljenih pomanjkljivosti po mnenju inšpektorjev niso v celoti odpravili, je sledila kazen, ki je v Sloveniji v tako velikih živilskopredelovalnih podjetjih zelo redka. To je začasno zaprtje obrata za mesec dni, ukrep pa velja od ponedeljka, 22. januarja. Ljubljanski območni urad uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je lani prejel tudi dve prijavi potrošnikov o domnevni neustreznosti mesnih izdelkov MDK. »Dne 7. aprila 2017 smo prejeli prijavo, da je potrošnik našel v že kuhani bloški klobasi zeleno plastiko, za katero smo ugotovili, da je vanjo ovito zamrznjeno meso, namenjeno predelavi v mesne izdelke. Dne 27. februarja 2017 pa smo dobili prijavo, da je potrošnik v pečeni krvavici ugriznil v kamen. V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da nosilec obrata ne zagotavlja sledljivosti surovin, da so bili korektivni ukrepi izvedeni prepozno in neučinkovito,« med drugim poudarjajo na upravi.