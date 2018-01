Mislim svoje mesto: pomnik meščanske pobude

Bil je zgodnji večer v telovadnici. V veliki dvorani so tri dekleta trenirala twirling in visoko pod umetelno obokan strop dvorane metala mažoretske palice, v velikem prostoru pa je znova in znova odmevala francoska pesem. Iz male dvorane ob strani je odmeval žvenket mečev, saj je to ena redkih telovadnic v mestu, kjer še vedno trenirajo sabljanje.