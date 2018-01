Energetski koncept Slovenije ali želje brez sprememb še naprej?

V preteklem obdobju je bilo širom po Sloveniji organiziranih nekaj razprav o bodočem energetskem konceptu Slovenije. Od vseh govorcev je bilo slišati kar nekaj leporečja, pri tem pa je seveda treba pripomniti, da so bili govorci z energetskega področja. Podobno se pojavljajo medijski zapisi v različnih slovenskih medijih, nikjer pa nismo zasledili nobenega komentarja ali zapisa povprečnega slovenskega državljana. In tu se prične odpirati vprašanje, kaj nam pomeni »slovenska energetika« in kako to vpliva na življenje našega državljana. Energija dejansko pomeni tretjino našega življenja in tolikšni so tudi naši letni izdatki, pravega odziva od teh uporabnikov pa ni nikjer zaslediti.