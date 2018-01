Tajvanski telefonski goljufi: prihaja še en račun za diletantstvo

Minister za vse položaje, ki na čelu upokojencev že dlje časa vedri v Mladiki, ima prav. Slovenija ima samostojno zunanjo politiko, in to že od samega rojevanja samostojne države, ko se je za slovensko zunanjo politiko razglasil Dimitrij Rupel in ostajal njen emblem skozi različno obarvane vlade. Samostojno jo očitno lahko vodi vsak, ki se z njo ukvarja, pa najsi podpisuje vilenske izjave, pristopa in odstopa od sveta brez jedrskega orožja, sprejema Palestino v Unesco in ji obrača hrbet v generalni skupščini ZN, posluša nasvete Washingtona, ko dobi v roke vodenje EU, in krši enega temeljnih tabujev Unije, ko Bruselj obremenjuje z dvostranskimi državnimi vprašanji. V svetu žlahtne diplomacije bi takšno zunanjo politiko poimenovali diletantsko, pri nas se jo identificira z nacijo.