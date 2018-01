Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so prisluhnili pozivom arhitekturnih in inženirskih društev, naj ne prodajo prostorov v spomeniško zaščiteni vili Samassa na Karlovški cesti 3, ki jih ta društva uporabljajo že več kot dvajset let oziroma od leta 1996. Pravijo, da so po sestanku z njimi prekinili postopek sklepanja neposredne pogodbe, po kateri bi za 87.000 evrov do slabih 65 kvadratnih metrov prostorov prišel odvetnik Luka Grasselli, in da se bodo o morebitnem nakupu prostorov zdaj poskusili uskladiti z društvi.

»Ministrstvo je bilo na skupnem sesta