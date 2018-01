Čeprav se je Domen Prevc s srebrno kolajno za naslov svetovnega podprvaka z moštvom v smučarskih poletih iz Oberstdorfa vrnil sredi noči z nedelje na ponedeljek, je bil v ponedeljek zjutraj že v šolskih klopeh v gimnaziji v Kranju. Enako je bilo včeraj dopoldne, zato je trening opravil šele popoldne. »Glede šole se trudim po najboljših močeh, a tudi na tem področju bi lahko naredil kaj več. Naredim toliko, kot je treba, da na koncu dobim potrebne žige. Odkar skačem v svetovnem pokalu, mi ne uspe vsega postoriti sproti, zato mi trenutno manjka nekaj ocen. Knjige so vedno z menoj na poti, a običajno mi ne uspe odpreti vseh. V načrtu imam, da maturo naredim v prvem spomladanskem roku,« je pojasnil 18-letni maturant Domen Prevc.

Najbolj se je razveselil čestitk sošolcev. Oddolžil se jim je tako, da jih je odpeljal na kavo. Ko na začetku sezone zaradi slabe forme ni bil v ekipi za svetovni pokal, se ni preveč sekiral, zapiral vase ali trosil slabe volje, ampak se je osredotočil na to, kaj mora narediti, da bo znova skakal daleč.

Peter Prevc ne ve, koliko kolajn je osvojil

»Čez nekaj let mi bo ta kolajna pomenila več, zdaj sem osredotočen na prihodnost, da bom napredoval, saj sem sposoben precej več. A tudi s tem, kar trenutno kažem, sem zadovoljen in vesel ter komaj čakam naslednje preizkušnje. Rad bi bil udeleženec olimpijskih iger, a bom moral dvigniti raven skokov,« je razpredal Domen. Odkar ima izpit za avto, je razbremenil družino glede logistike, obenem je veliko bolj mobilen in samostojen. Na vprašanje, kaj je najpomembneje, česar se je naučil v zadnjem času, je odvrnil: »Morda bo zvenelo smešno, a sem se naučil, kako pomemben je red pri pospravljanju in pranju oblačil, ki jih uporabljam čez dan, ko jih menjam za treninge, tekme, šolo…«

Njegov brat Peter sploh ni vedel, da je v dosedanji karieri na velikih tekmovanjih osvojil že osem kolajn. »Srebrno kolajno iz Oberstdorfa sem postavil zraven drugih in ima zame povsem enako vrednost kot prejšnje. Za vsako se je treba maksimalno potruditi. Pri vseh je bilo vloženega enako truda,« je poudaril Peter Prevc.

Do olimpijskih iger bodo skakalci tekmovali še na prenovljeni skakalnici v Zakopanah, kjer so razprodane že kvalifikacije, in v Willingenu. Na Poljsko bo odpotovalo le pet skakalcev: Peter in Domen Prevc, Anže Semenič (v 50-letni zgodovini Tržiča je osvojil prvo skakalno kolajno za klub na svetovnih prvenstvih), Žiga Jelar in Timi Zajc, ki se vrača v ekipo, saj je bil kot mladinec še premlad za polete. Doma bosta na treningu in počitku ostala Jernej Damjan, ki je to načrtoval, in Tilen Bartol, ker je izgubil nekaj moči in tehničnih fines. Od 1. januarja, ko je bil peti na tekmi v Garmisch-Partenkirchu, nikakor ne najde popolnega skoka.