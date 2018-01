Kari s pečeno cvetačo in čičerko

Potrebujemo 1 veliko svežo cvetačo, 400 g čičerke iz pločevinke, 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja, 1 žličko koromačevih semen, 1 žličko črnih gorčičnih semen, 1 žličko zmletega kumina (rimske kumine). Za karijevo omako še 200 g grškega jogurta, 1 jedilno žlico mangovega čatnija (prodajajo ga na oddelkih z eksotično hrano in v trgovinah z zdravo prehrano, lahko pa ga nadomestimo s kakšnim drugim čatnijem ali z dvema žlicama pretlačenega zrelega manga, ananasa, pasijonk, zrelih hrušk…), morsko sol, 2 žlički karijevega praška (najbolje iz specializirane trgovine z začimbami), 1 žličko kurkume, čili po okusu, 15 g svežega koriandra (ali peteršilja), za pol palca velik košček ingverja. Za posip še 30 g mandljevih lističev.

■Čičerko dobro odcedimo. Cvetačo očistimo in razdelimo na čim bolj enako velike cvetove, da se med pripravo enakomerno zmehčajo. Stresemo jih v pekač. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Odcejeno čičerko stresemo k cvetači, dodamo koromačevo seme, gorčično seme in rimsko kumino ter vse skupaj pokapljamo z oljem. Sestavine dobro premešamo in pekač položimo v ogreto pečico za približno 35 minut. Medtem pripravimo karijevo omako. Kurkumo in karijev prašek pristavimo v majhni ponvici. Počasi segrevamo le toliko, da začimbe zadišijo, nato jih brž stresemo v multipraktik. Koriandrove ali peteršiljeve lističe osmukamo, stebelca pa narežemo in stresemo v multipraktik. Ingver olupimo, narežemo in stresemo v multipraktik. Dodamo mangov čatni, prilijemo jogurt in sesekljamo v gladko omako. Po okusu jo začinimo s čilijem in do uporabe shranimo v hladilnik. Mandljeve lističe blago opečemo v ponvici, v kateri smo prej popražili začimbe. Le toliko, da se svetlo rjavkasto obarvajo. Na krožnike razdelimo hladno karijevo omako, po njej pa vročo pečeno cvetačo s čičerko in začimbami. Posujemo z mandljevimi lističi in postrežemo. Poleg lahko ponudimo naan ali kakšen drug ploščati kruh po okusu. Če namesto običajnega grškega uporabimo veganski (sojin) jogurt, nastane zelo okusna povsem veganska jed.

Sveža cvetača je odlična tudi surova ali le blago kuhana in prelita s kakšno omako. Odlična je gratinirana, tudi najrazličnejše cvetačne juhe so zelo priljubljene. Pripravljajo jo celo s škampi ali mandlji, v Grčiji, na Cipru in Siciliji pa je specialiteta zgolj z oljčnim oljem in limono. Nekateri z njo nadomestijo celo jajčevce v musaki, a je prej ne popečejo.