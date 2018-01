Potem ko je uprava Luke Koper želela v ponedeljek svojemu zaposlenemu in zelo izpostavljenemu sindikalistu Mladenu Jovičiću izročiti vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja, se je svet delavcev postavil na okope. Organ, ki ga vodi Mirko Slosar, trdi, da »gre za nezakonito, nepremišljeno in skrajno sprevrženo dejanje, ki bi naredilo nepopravljivo škodo družbi«. Pridobili so pravno mnenje, ki utemeljuje, da bi bila odpoved nezakonita. Delavci grozijo, da bodo uporabili vsa pravna in druga sredstva, da preprečijo prekinitev delovnega razmerja Jovičiću. Slednji za klice tudi danes ni bil dosegljiv (bil naj bi na bolniškem dopustu), so se pa oglasili v sindikatu žerjavistov, kjer so prav tako ogorčeni. Prepričani so, da gre za »maščevalno represijo z namenom ustrahovanja sindikalistov in delavcev«.

Mladen Jovičić je zaposlen v Luki Koper od leta 1999, zadnja leta je delal kot žerjavist (oziroma zadnje mesece kot skladiščnik) in bil do nedavnega predsednik sindikata žerjavistov, hkrati pa tudi član nadzornega sveta Luke Koper kot predstavnik zaposlenih. Javnosti je bolj znan po tem, da je bil v prvih bojnih vrstah ob vseh protestih v zadnjih letih, tudi leta 2016, ko je zaradi delavske blokade v pristanišču za nekaj dni popolnoma zastal delovni proces.

Uprava: enaka obravnava pred zakonom Iz pravnega mnenja, ki ga je po naročilu Slosarja spisal odvetnik Aleksander Lisjak, izhaja, da je uprava sprožila postopek izredne odpovedi zaradi julijske nesreče s smrtnim izidom, v kateri je bil Jovičič udeležen. Delavca, ki je za Luko Koper delal preko tako imenovanega izvajalca pristaniških storitev, je lani poleti med prekladanjem tovora zajel grabilec žerjava in ga smrtno ranil. Žerjav je upravljal Jovičić. A preiskovalec pomorskih nesreč odgovornosti za to ni pripisal nikomur. »Vzrok za nesrečo je, da je žerjavist izvajal delo brez napotkov signalista, čeprav ni videl mesta grabljenja,« je zapisal in dodal, da pa se je po drugi strani tudi ponesrečeni delavec znašel tam, kjer ne bi smel biti. Nekdanja uprava, ki jo je vodil Dragomir Matić, postopka individualnega odkrivanja odgovornosti za nesrečo ni sprožila, Jovičića pa je prezaposlila na delovno mesto skladiščnika. Uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela je medtem prepričana, da naj bi Jovičić »najmanj iz hude malomarnosti huje kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja«. Sporočili so, da so bili »zaradi zagotavljanja integritete in predvsem enake obravnave vseh zaposlenih« dolžni sprožiti postopek izredne odpovedi. Zato so Jovičiću izročili pisno seznanitev z očitanimi kršitvami in vabilo na zagovor, kjer bo lahko očitkom oporekal. Nadaljnjih informacij zaradi spoštovanja delavčeve integritete ne dajejo.