V Franciji se soočajo z obilnim dežjem že nekaj dni, tako da so v pripravljenosti zaradi nevarnosti poplav v 30 departmajih. Nekaj mest in vasi na vzhodu države je že poplavljenih, hiše in trgovine so polne mulja. Sena, ki teče skozi središče Pariza, je že v ponedeljek ponekod prestopila bregove in se spremenila v močno blatno deročo reko, ki je potopila parke in steze na svoji obali.

Do petka naj bi gladina reke narasla na 6,10 metra, kar je veliko več od njene običajne, ki dosega okoli metra do dveh metrov. Nazadnje je to raven gladina Sene dosegla leta 2016, ko so morali muzeji blizu njenih bregov umetniška dela preseliti v svoje kleti. To je bila najvišja gladina Sene od leta 1982.

Zaradi varnosti potnikov in infrastrukture so zaprli del zelo prometne primestne povezave z vlaki v središču prestolnice, saj tu njena proga poteka pod reko. Sedem postaj, tudi tistih, ki se ustavijo pri turističnih znamenitostih, kot sta katedrala Notre Dame in Muzej d'Orsay, bo zaprtih do petka. Francoski proizvajalec avtomobilov PSA je medtem moral ustaviti dela v tovarni v kraju Sochaux, potem ko je bil eden od njihovih podizvajalcev prizadet v poplavah. V Strasbourgu so regionalne oblasti sporočile, da bodo odprli posebno območje, da bi preprečili poplavljanje Rena po več dneh sneženja in močnega dežja. Kraj Erstein blizu nemške meje so v ponedeljek evakuirali. Srednjeveško švicarsko mesto St. Ursanne pa se je spremenilo v jezero.