Za luksuzni turizem na Hrvaškem se v največjem številu odločajo Američani, sledijo jim gostje iz Brazilije in Mehike. Besedo o tem, kateri so najbolj prestižni in ekskluzivni hrvaški turistični cilji, smo dali predsedniku skupine edinstvenih luksuznih hotelov na Hrvaškem Stories – Croatian Unique Hotels in lastniku hotela Vestibul Palace Nenadu Niziću.

»Poleg vseprisotnega Dubrovnika, ki ga pogosto imenujejo biser Jadrana, lahko sem uvrstimo tudi Rovinj – najbolj fotogenično mesto na Jadranu, pa tudi Split, ki je seveda 'najlipši grad na svitu' (najlepše mesto na svetu), kot mu radi rečejo prebivalci,« je pojasnil sogovornik.

»Največji vzpon zadnja leta doživlja Rovinj. Ta paradni konj istrskega turizma je prometno zelo dobro povezan s sosednjima državama. Poleg izvrstnih prometnih povezav se Istrska županija odlikuje z visokim številom hotelov visoke kategorije in velja za eno najbogatejših evropskih regij oljkarstva ter regijo z najbolj kakovostnimi tartufi. Močan vzpon doživlja tudi Split kot središče Dalmacije. Poleg bogate zgodovinske dediščine in nepogrešljive mediteranske očarljivosti se je Split na turistični zemljevid sveta uvrstil z nekaterimi najprestižnejšimi butičnimi hoteli, kar so tuji gostje že zdavnaj prepoznali,« poudarja Nizić.

Prav v Splitu se je, pove sogovornik, rodila ideja o potrebi po ustanovitvi združenja malih luksuznih hotelov, katerega predsednik in idejni vodja je Nizić. Skupina, ki deluje pod blagovno znamko Stories – Croatian Unique Hotels, je bila ustanovljena pri Hrvaški gospodarski zbornici, ob že omenjenem hotelu Vestibul Palace pa vključuje številne druge luksuzne hotele ob jadranski obali. Prav doživetje bivanja v teh hotelih je eden najmočnejših adutov razvoja luksuznega turizma na Hrvaškem.

Deset tisoč evrov za pet dni Številne potovalne agencije poslujejo na način, da prodajajo vnaprej pripravljene pakete aranžmajev, pojasni Nizić, a obstajajo tudi takšne, ki se v glavnem ukvarjajo s tako imenovanimi aranžmaji »tailor made« – itinerarji po meri gosta. »V tem segmentu je vodilna agencija Calvados Club Luxury & Experiential Travel DMC. Kot del mednarodne skupine Virtuoso Calvados Club že petnajst let organizira luksuzna potovanja za petične goste, ki želijo obiskati Hrvaško ali sosednje države.« Čeprav je Hrvaška po površini relativno majhna država, se lahko pohvali z bogato kulturno, zgodovinsko in etnološko dediščino, zato so številne možnosti za organizacijo prestižnih aranžmajev. Gosti (tisti z globljimi žepi) se odločajo tudi za potovanja oziroma oddih po vrtoglavih cenah. »Glede na hitrost današnjega življenja in količino časa, ki ga ljudje preživijo v službi, si številni želijo popoln oddih, za katerega jim ni žal odšteti denarja. Vse več gostov se odloča za zasebne aranžmaje, katerih cena pogosto presega deset tisoč evrov za petdnevni oddih,« razrije sogovornik. O tem, katere so bile najbolj nenavadne želje gostov, povezane s potovanjem ali oddihom, Nenad Nizić zaupa, da vam po nekaj časa v tem poslu kmalu postane jasno, da so še tako nenavadne želje nekaj povsem normalnega. »Privatizacija muzejev, gradov, določenih območij narodnih parkov za zasebne potrebe naših gostov – vse to je v našem poslu običajno. Med zelo pogoste želje spada tudi organizacija zasebnih večerij in gala koncertov na atraktivnih lokacijah. Dve bolj nenavadni želji gostov pa sta bili vsekakor učenje tenisa z Goranom Ivaniševićem in organizacija avtomobilskih dirk z Rimčevim električnim avtomobilom Concept One.«