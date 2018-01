Na Savi, v malem kraju na levem bregu reke Save v občini Litija, so se v ponedeljek ljudje spraševali, ali se niso nemara znašli sredi snemanja filmske kriminalke. Nevajeni policijskih akcij, predvsem pa tako obsežnih, kot je potekala pred eno od okoli 60 stanovanjskih hiš, niso bili prepričani niti, ali se sploh lahko peljejo mimo »kraja zločina«. Večje makadamsko parkirišče, kjer običajno stojijo delovni stroji bližnjega podjetnika, je namreč že v dopoldanskih urah zavzelo okoli deset avtomobilov policije in kriminalistov policijske uprave Novo mesto, ki so v spremstvu policijskih psov preiskovali hišo na hribčku nad glavno cesto.

Čeprav so na policiji s podatki zelo skopi in so potrdili le, da na širšem območju izvajajo »določene aktivnosti v predkazenskem postopku zaradi utemeljevanja sumov storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj«, je značilen vonj po konoplji, ki se je v okolico širil podobno kot se iz Illyjeve pražarne v Trstu širi vonj po kavi, že laiku dal vedeti, da so kriminalisti v obnovljeni hiši odkrili laboratorij za vzgojo in predelavo konoplje.

Zaradi varovanja interesa postopkov, ki v tem trenutku še vedno potekajo, Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto, podrobnosti hišne preiskave na Savi ni mogla razkriti, zato ni jasno, ali so policisti v okviru akcije koga pridržali, koliko ljudi je vpletenih v nezakonite posle in koliko prepovedanih snovi so zasegli kriminalisti, ki so se v hiši zadržali vse do večernih ur. Da ljudi, ki so lani kupili hišo in jo očitno namesto v stanovanje uredili v laboratorij, ne poznajo, so povedali tudi domačini, ki smo jih povprašali po novih lastnikih nepremičnine.