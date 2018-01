Petkratnim prvakom iz New Englanda so v Massachusettsu nasproti stali igralci ameriškega nogometa iz Jacksonvilla. Patrioti so bili večino tekme v podrejeni vlogi, in ko so na začetku zadnje četrtine zaostajali z 10:20, ne da bi mogli računati na prvega lovilca Roba Gronkowskega, ki je utrpel poškodbo glave, jim je kazalo zelo slabo. A v težkih trenutkih je breme na svoja pleča prevzel prvi zvezdnik, podajalec Tom Brady, ki je kljub poškodbi – na roki, s katero podaja, je imel dvanajst šivov – v zadnjih 9 minutah v končni coni dvakrat našel Dannyja Amendolo in New England popeljal do zmage s 24:20 in desetega nastopa v Super Bowlu.

Brady je domačine rešil v svojem slogu, saj je že štiriinpetdesetič v karieri in enajstič v končnici zrežiral povratek v zadnji četrtini: »Vedno verjamemo vase, ne glede na to, v katerem delu tekme smo. Za našo ekipo tekma nikoli ni končana, dokler je ni zares konec,« je povedal Tom Brady, ki ni vedel, ali mu bo poškodba dopuščala nastop. »Imel sem že hujše poškodbe, vendar pa vseeno nisem bil prepričan, ali bom lahko nastopil. A rekel sem si, da se sezona ne sme končati na tak način, s poškodbo na treningu. Nismo prišli tako daleč, da bi me to ustavilo,« je zaključil zvezdnik, ki bo osmič igral v Super Bowlu in se lahko pohvali s kar petimi šampionskimi prstani.