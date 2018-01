Egiptovska vojska je sporočila, da so Samija Anana pridržali na zaslišanju zaradi neustreznega vedenja. Svojo predsedniško kandidaturo je namreč naznanil brez obveznega dovoljenja vojske. Anan naj bi ponaredil dokumente, ki pričajo, da je končal službovanje v vojski in skušal zanetiti spor med vojsko in ljudstvom.

Ananov tiskovni predstavnik je zanikal, da je predsedniški kandidat ponaredil dokumente. Na družbenem omrežju facebook so objavili, da v okviru predvolilne kampanje do nadaljnjega ne bodo izvajali aktivnosti. To je varnostni ukrep za »vse državljane, ki sanjajo o spremembah«.

Verjetno Anan sedaj ne bo smel nastopiti na volitvah, ugiba dpa. Že pred nekaj tedni je svojo kandidaturo preklical nekdanji premier Ahmed Šafik. Po informacijah ameriškega časnika New York Times je egiptovsko vodstvo pritisnilo nanj, Šafik pa se je uklonil.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, ki je prejšnji teden napovedal ponovno kandidaturo, velja za favorita volitev, ki so napovedane za od 26. do 28. marca. Morebitni drugi krog predsedniških volitev v Egiptu bo potekal od 24. do 26. aprila. Volilna komisija prijave kandidatov sprejema še do 29. januarja, začasni seznam kandidatov in število njihovih podpornikov pa bodo objavili 31. januarja v egiptovskih časopisih.