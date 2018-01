Pet let naj bi obtoženi Meti Plava izsiljeval kmeta in podjetnika Aleša Šterna, ki je leta 2016 poiskal pomoč policije. Kranjsko tožilstvo za grobo izsiljevanje terja osem let zapora za obtoženega, njegov pajdaš Uroš Kepic je bil za del te izsiljevalske nadaljevanke že pravnomočno obsojen. Predsednica senata Marjeta Dvornik je po današnji zaključni besedi Plave za petek napovedala izrek sodbe.

Osem ur zagovora Odvetnik Mitja Sever in obtoženi Meti Plava sta skupaj za zaključno besedo porabila več kot osem ur. V tem času sta secirala delo policije in tožilstva, za današnji nastop obtoženega pa bi lahko zapisali, da bi, če bi poslušali le Metija Plavo, na klopi za obtožene lahko sedeli tudi kmet Štern, ki sicer velja za oškodovanca, ter kranjska policija in tožilstvo. Po oceni Plave je namreč obtožen za nekaj, česar sploh ni storil, in v nekaj ur trajajoči analizi dokazov je to tudi skušal pojasniti skupaj z opozorili na napake pri delu policije in na verodostojnost Aleša Šterna, s katerim je imel – po njegovem – poslovni odnos zaradi posojanja denarja, nikakor pa ga ni ustrahoval ali izsiljeval, kar mu očita tožilka Polona Košnjek.