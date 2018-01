Evropski parlament se je lotil dela, ki se ga mora zaradi brexita in ki ga lahko opravi brez Velike Britanije. Ena izmed institucionalnih sprememb, ki čakajo Evropsko unijo v naslednjem letu, je spremenjena sestava evropskega parlamenta, saj otoških poslancev tam ne bo več.

Parlamentarni odbor za institucionalna vprašanja evropskega parlamenta (Afco) je po več kot leto dni trajajočih analizah danes začel postopek spreminjanja sestave evropskega parlamenta za naslednji sklic od leta 2019 do 2024. Po preprosti logiki bi moral šteti 73 poslancev manj, torej toliko, kolikor jih je trenutno dodeljenih Veliki Britaniji. Toda ob različnih predlogih, za koliko po brexitu zares zmanjšati število poslancev, je največ podpore dobila različica, s katero se niso odločili za popolni rez vseh 73 sedežev. Poslanci parlamentarnega odbora so se odločili, da bo v naslednjem sklicu v parlamentu najmanj 705 poslancev, kar je resda precej manj od trenutnih 751, kolikor jih je največ dovoljenih po pogodbi o Evropski uniji. Toda če bi število poslancev zmanjšali za cel britanski delež, bi moral imeti parlament 678 sedežev.

Slovenija ostaja z osmimi sedeži

Tako nameravajo obdržati 27 »britanskih« sedežev in z njimi okrepiti zastopanost tistih članic, ki glede na število prebivalcev doslej niso imele povsem sorazmernega deleža. V naslednjem sklicu bo imelo tako več sedežev kot doslej 14 držav. Največ, po pet dodatnih sedežev, bosta dobili Francija in Španija. Po trije novi poslanski sedeži naj bi pripadli Italiji in Nizozemski. Za dva poslanska sedeža se bo okrepilo zastopstvo Irske, po enega dodatnega poslanca pa bo dobilo kar devet držav (Avstrija, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Poljska, Romunija, Slovaška in Švedska). Trinajst držav članic, med njimi tudi Slovenija s svojimi osmimi, bo obdržalo sedanje število sedežev. Predlogi parlamentarnega odbora morajo biti potrjeni še na plenarnem zasedanju parlamenta in v evropskem svetu.