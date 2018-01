Najbrž težko. Zato vam ne preostane drugega kot to, da jo pripravite. Poleg okusa in vonja je najboljše pri tej kaši to, da imate vse sestavine zagotovo ves čas doma. In priprava? Popolnoma enostavna.

V tej kaši zasijeta dve začimbi: cimet in kardamom. Obe sta topli, dišeči in nepogrešljivi! Kardamom ima mnogo pozitivnih vplivov na zdravje. Ima antiseptične lastnosti, pomaga pri prebavi, pomaga pri napetem trebuhu, zdravi zadah iz ust, deluje proti depresiji, ima moč, da z njim lahko shujšate, uničuje proste radikale, krepi koncentracijo, pozitivno vpliva na boleče in razboleno grlo, pomaga pri krčih in ima lastnosti diuretika.

Namesto kokosovega sladkorja lahko uporabite tudi rjavega ali pa drugo sladilo po izbiri – javorjev sirup bi bil odličen. Za karameliziranje uporabite kokosovo olje, maslo ali olje. Če uporabite vegansko mleko (mandljevo, sojino, ovseno …), bo ta jed primerna tudi za vegansko dieto. Če želite, pa lahko mleko tudi izpustite ter dodate le nekaj več vode.

Pa dober tek!

RECEPT

SESTAVINE (za 4 osebi) Sestavine za ovseno kašo: 100 g ovsenih kosmičev 4 dcl vode 1 do 2 dcl mleka (ali več vode) 1 ščepec soli 1/4 žličke cimeta 1/2 žlice kokosovega sladkorja (ali rjavega sladkorja) Sestavine za karamelizirana jabolka: 2 jabolki 1 žlica (kokosovega) olja 1/2 žlice kokosovega sladkorja (ali rjavega sladkorja) 1/4 žličke cimeta 1/4 žličke kardamoma Ostale sestavine: kokosovi lističi za okras