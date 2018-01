Carles Puigdemont , ki je trenutno na Danskem, je po srečanju z danskimi politiki v Koebenhavnu dejal, da se želi vrniti v Katalonijo, a pri tem ne bo tvegal. »Ne bi bilo boljšega znaka, da je v Kataloniji ponovno demokracija, če bi se lahko brez tveganja vrnil in sodeloval v parlamentarni razpravi,« je dejal.

Puigdemont je od konca oktobra lani v Belgiji. Španske oblasti ga zaradi njegove vloge pri prizadevanjih za neodvisnost Katalonije obtožujejo upora in zlorabe javnih sredstev, v Španiji pa mu grozi aretacija. Na vprašanje o možnosti, da se Puigdemont tajno vrne v Španijo, je notranji minister dejal, da tako vzdolž španske meje kot znotraj države izvajajo vse potrebne ukrepe, da se to ne bi zgodilo. »Ravnamo tako, da ne more priti v katalonski parlament niti v prtljažniku avtomobila,« je poudaril.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je Puigdemonta v ponedeljek predlagal za novega predsednika Katalonije. Puigdemont je nato napovedal, da da bo kljub grožnjam Španije oblikoval novo vlado.

Španski notranji minister Juan Ignacio Zoido je Puigdemonta obtožil, da uprizarja cirkus. »On beži pred španskim pravosodjem, zato ne more določati toka dogajanja,« je poudaril. Puigdemont je namignil, da bi lahko na položaj prisegel iz Belgije, a Zoido je poudaril, da po oceni pravnih strokovnjakov v katalonskem parlamentu prisega predsednika vlade na položaj ne more potekati preko video povezave. V Madridu so že sporočili, da bodo ukrepali, če bo dosedanji katalonski voditelj skušal pokrajino voditi iz Belgije. Španski premier Mariano Rajoy je posvaril, da bo v tem primeru vlada v Madridu ohranila neposredno upravo v Kataloniji.