V kolikor bo spoznan za krivega, bo kaznovan z dosmrtno ječo, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

61-letnega Iva Poppea so aretirali leta 2014, ko je psihiatru priznal, da je evtanaziral več deset ljudi. To naj bi naredil, da bi končal njihovo trpljenje. Večina žrtev je bila starostnikov, ki so bili hospitalizirani na kliniki v mestu Menin v bližini meje s Francijo. Poppe je na kliniki delal med letoma 1980 in 1990, do leta 2011 pa je kliniko obiskoval v vlogi duhovnika.

Ubijal je tako, da je v žile pacientov vbrizgal zrak, kar lahko povzroči zračno embolijo, ali s pomočjo pomirjevala valium. Poppe je na sojenju pojasnil, da je pri psihiatru namerno pretiraval o številu žrtev, saj je želel pomoč pri nočnih morah. Zatrdil je, da je ubil med 10 in 20 ljudi, vendar »nikakor ne več kot 20«. Priznal je, da so bili med njegovimi žrtvami tudi njegova mama, očim in dva strica.

Belgija je leta 2002 legalizirala evtanazijo odraslih oseb, leta 2014 pa tudi otrok, ki so sposobni in prisebni sprejemati racionalne odločitve. Večina Poppeovih žrtev je bila umorjenih že pred legalizacijo evtanazijo, ki jo lahko izvajajo pod strogimi pogoji.