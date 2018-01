Turčija in njena zaveznica Svobodna sirska vojska sta ofenzivo začeli v soboto in tako odprli novo fronto v Siriji, kjer že skoraj sedem let divja krvavi konflikt. Z operacijo Oljčna vejica, ki vključuje zračne in kopenske napade, želi Turčija pregnati kurdske sile YPG iz Afrina na severu Sirije.

»Legitimne pomisleke Turčije glede varnosti jemljemo zelo resno in zavezujemo se, da bomo skušali ta vprašanja rešiti skupaj z našimi zaveznicami v zvezi Nato,« je ob začetku turneje po Aziji v indonezijski Džakarti dejal Mattis. Ob tem je Turčijo pozval k zadržanosti tako v dejanjih kot pri retoriki.

Tako Afrin kot Manbidž nadzorujejo kurdske milice, ki jih ZDA podpirajo, Turčija pa jih ima za teroriste. ZDA imajo v mestu svoje enote in so tam urile kurdske milice ter jih oskrbela z orožjem za boj proti skrajnežem Islamske države (IS). »Teroristi v Manbidžu neprestano streljajo. Če ZDA ne morejo ustaviti tega, bomo to storili mi«, je dejal Cavusoglu po poročanju turškega časnika Haberturk. Dodal je, da ZDA ne bi smele biti na strani teroristov ampak bi morale podpreti svojo zaveznico Turčijo. »Če nam ne stojite ob strani, nam vsaj ne bodite napoti,« je še posvaril Washington.