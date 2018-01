V kriminalistični preiskavi trgovine z ljudmi so namreč v četrtek opravili 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim osebam, od tega jih je bilo v petek pridržanih še šest, med njimi dva slovenska državljana in štirje tuji državljani azijskega porekla, za katere je sodišče odredilo pripor.

Žrtve so bili večinoma Tajvanci

Po navedbah Specializiranega državnega tožilstva, ki je danes razkrilo nekaj več podrobnosti iz preiskave, so bile žrtve kaznivega dejanja povečini Tajvanci, ki so bili prisiljeni, da so iz klicnih centrov klicali kitajske državljane z namenom, da bi jim slednji nakazovali denar.

Kot so zapisali na tožilstvu, so predkazenski postopek, v katerem so izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, usmerjali od marca lani, ker je obstajal utemeljen sum, da so člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe najmanj od novembra 2015 na osmih različnih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem pa na dveh lokacijah, v t.i. klicnih centrih zlorabljali in izrabljali večje število ljudi tako, da so morali po njihovih navodilih izvrševali kazniva dejanja goljufije na škodo državljanov Kitajske.

Žrtve, ki praviloma prihajajo iz Tajvana, so zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja, odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih z različnimi navodili, zahtevami in grožnjami prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra izvrševale kazniva dejanja goljufije, so pojasnili na tožilstvu.