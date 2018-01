EU osem držav umaknila s črnega seznama davčnih oaz

EU je danes s črnega seznama davčnih oaz umaknila osem držav, ki so se na najvišji politični ravni zavezale k ustreznemu ukrepanju. Južna Koreja, Združeni arabski emirati, Tunizija, Panama, Mongolija, Macao, Barbados in Grenada se tako selijo na sivi seznam, na katerem so države, ki sicer ne izpolnjujejo standardov, a so se zavezale k ukrepanju.