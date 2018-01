Več kot 20 umetnikov, lastnikov galerij in uradnikov, med njimi filmar Olivier Assayas in nekdanji francoski minister za kulturo Frederic Mitterrand, se je podpisalo pod javno pismo, v katerem so pariške mestne oblasti pozvali, naj pred Muzejem moderne umetnosti v Parizu Koonsove 12-metrske skulpture roke, ki drži pisan šopek tulipanov, ne postavijo.

Jeff Koons to give the city of #Paris his "Bouquet of Tulips" to honor recent terror attack victims > https://t.co/HL3cNdjGW8pic.twitter.com/LrdlC8OfCk — Artsper (@Artsper) November 23, 2016