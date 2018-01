Kot so pojasnili v sindikatih, so 15. januarja, nekaj dni po napovedi stavke, na pristojna ministrstva naslovili tudi zahtevo po takojšnjem pristopu k ločenim pogajanjem o stavkovnih zahtevah za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. »Ker po več kot enem tednu z vladne strani ni bilo nikakršnega odziva, sta bila sindikata primorana sama sklicati pogajanja,« so zapisali. Na prvo pogajalsko sejo, ki sta jo sklicala za petek, sta povabila ministrici za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Milojko Kolar Celarc in Anjo Kopač Mrak, oziroma predstavnike teh ministrstev. V sindikatih so opozorili, da predstavljajo pogajanja o stavkovnih zahtevah po zakonu o stavki obveznost nasprotne strani, ki ji je bila stavka napovedana.

Dvourna opozorilna stavka Sindikata sta za 13. februar napovedala dvourno opozorilno stavko. Zahtevata dvig plač in odpravo varčevalnih ukrepov, uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na dan praznika, v nedeljo in ponoči ter tudi ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Prav tako zahtevata pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, pričakujeta tudi zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij, dvig plač z naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti in vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred sredino leta 2012. Obenem sta sindikata izrazila podporo prizadevanjem in zahtevam za izboljšanje plač in delovnih pogojev zaposlenih tistemu delu sindikatov javnega sektorja, ki bo stavkal v sredo.