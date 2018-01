Tampa spet na vrhu, Coloradu deseta zaporedna zmaga

Hokejisti Tampa Baya so v ligi NHL vknjižili svojo 32. zmago, z 2:0 so premagali Chicago, in spet zasedli vrh najmočnejše lige na svetu. Uspešni so bili tudi igralci Detroita, Colorada, Minnesote ter po podaljšku Arizone in Buffala.