Takrat, pred štirimi leti, si je Slavič, ker je krivdo priznal, prislužil dvajsetmesečno zaporno kazen, ki jo je odslužil z delom v korist družbe.

Kriminalisti, ki danes preiskujejo tudi poslovalnice Slavičevih družb v Gančanih in na Tišini po naših zanesljivih informacijah pod vodstvom Eurojusta preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve: v sodelovanju z dansko, nemško, avstrijsko in madžarsko policijo so naši kriminalisti že dognali za dobrih petdeset milijonov evrov škode, ki naj bi jo Slavič in njegovi poslovni kolegi iz drugih evropskih držav storili prek manipulacije z obračunom davka pri uvozu in izvozu soje. Precej Slavičevih poslov naj bi bilo celo fiktivnih.

S Slavičevima podjetjema povezane hišne preiskave potekajo še na območju Policijske uprave Novo Mesto, aktivnosti kriminalistov pa zaradi sumov mednarodne gospodarske in davčne kriminalitete potekajo še v nekaterih drugih državah: na Danskem, v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem.