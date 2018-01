Amazon odprl prvo trgovino brez blagajn

Spletni trgovec Amazon je po nekaterih zapletih in zamudah v ponedeljek v Seattlu le odprl prvo fizično trgovino brez blagajn Amazon Go. Kupci so napolnili nakupovalne vrečke in odšli iz trgovine brez občutka, da so plačali, saj Amazonova tehnologija avtomatično zaračuna artikle v trenutku, ko jih kupec vzame s police.