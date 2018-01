V Schladmingu bo drevi najbolj moški slalom z največjim številom gledalcev v sezoni, na katerem se vsako leto zbere do 50.000 navdušencev. Na avstrijskem Štajerskem je vse pripravljeno na 54. zmago Marcela Hirscherja v svetovnem pokalu, s katero bi se izenačil z najuspešnejšim Avstrijcem vseh časov Hermannom Maierjem. Toda Hirscherja čaka izjemno težka naloga. Predvčerajšnjim je namreč Norvežan Henrik Kristoffersen prekinil niz petih zaporednih slalomskih zmag velikega tekmeca in bil v Kitzbühelu nagrajen s 75.000 evri nagrade za prvo mesto, kolikor jih na tekmi z najvišjim denarnim skladom prejmeta zmagovalca smuka in slaloma.

Schladming je kraj najlepših spominov Marcela Hirscherja. Na Štajerskem je bil v svetovnem pokalu dvakrat prvi. V slalomu je bil na spektaklu pod žarometi najhitrejši pred petimi leti, v veleslalomu pa istega leta na finalu svetovnega pokala, ko je navdušil tudi s tretjim mestom v superveleslalomu. Hirscher je v Schladmingu dosegel še tri druga mesta, in sicer leta 2014, predlani in lani, vselej pa je zaostal prav za Kristoffersenom. Svoj največji uspeh je šestkratni skupni zmagovalec svetovnega pokala na Planaiu dosegel na svetovnem prvenstvu pred petimi leti. Tedaj je zadnji dan postal svetovni slalomski prvak ter svoji državi priboril edino posamično zlato kolajno. Leta 2013 je bil v Schladmingu še svetovni veleslalomski podprvak, ko je moral priznati premoč Američanu Tedu Ligetyju, s tremi zlatimi kolajnami prvemu imenu prvenstva.

Grošelj namesto Kranjca Slovenska slalomska reprezentanca doživlja težke čase. Na januarskih klasikah v Zagrebu, Adelbodnu, Wengnu in Kitzbühelu ni osvojila niti ene točke svetovnega pokala. Razloga za optimizem pred preizkušnjo v Schladmingu v slovenskem taboru ni, ima pa priložnost, da na slalomski olimpijski generalki doseže rezultat, s katerim bo pot v Južno Korejo minila hitreje. »Prav veliko časa za razmišljanje po Kitzbühelu nismo imeli. Včeraj smo v zasneženem Schladmingu dopoldne izkoristili za počitek,« sporoča glavni trener slovenske tehnične reprezentance Klemen Bergant. »Hadalinu se pozna, da je izgubil precej moči. Če smo na začetku sezone govorili, da se je na vsaki tekmi sposoben uvrstiti na drugo progo in na njej napasti, je sedaj drugače. Že v prvem nastopu ima veliko nihanj. Zato je vprašanje, kako bi na drugi progi sploh lahko napadel, če bi se nanjo uvrstil,« razmišlja Bergant. Da bi se Žan Kranjec čim bolje pripravil na veleslalomsko preizkušnjo konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu, bo izpustil današnji slalom. Vodičan bo dopoldne odpotoval v San Vigilio, kamor se bo po tekmi v Schladmingu odpravil tudi preostanek slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah. Slovenci bodo namreč trenirali na progi, na kateri se bodo danes za točke svetovnega pokala pomerile najboljše veleslalomistke sveta. Namesto Kranjca bo drevi v Schladmingu na startu Žan Grošelj, ki se še ni uvrstil med dobitnike točk.

Tina Robnik vse bliže najboljšim Na smučišču na Plan de Coronesu je slovenska ženska veleslalomska reprezentanca lani dosegla lep ekipni uspeh. Vse štiri tekmovalke, ki bodo na startu tudi danes od 10. ure naprej – Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik – so se namreč uvrstile na drugo progo. Manjkal je sicer odmevnejši rezultat, a je Meta Hrovat s 15. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu dotlej. Letos jo je nadgradila z osmim mestom v Lienzu in 13. v Kranjski Gori. Na zadnji preizkušnji za zlato lisico v Kranjski Gori se je v slovenski reprezentanci najbolj izkazala Tina Robnik, ki se v tej sezoni vse bolj spogleduje z najvišjimi uvrstitvami. Na Gorenjskem je bila sedma, v Lienzu pa po prvi progi celo tretja. Lep napredek kaže tudi Meta Hrovat. Ani Drev se pozna, da je zaradi poškodbe izpustila velik del treninga, Ana Bucik pa ne pokaže ne veleslalomskega ne slalomskega napredka. Prva favoritka za novo zmago bo Američanka Mikaela Shiffrin, ki je predvčerajšnjim v Cortini d'Ampezzo doživela največje razočaranje v sezoni, saj je na superveleslalomu odstopila.