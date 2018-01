Po napovedih ministrstva za okolje in prostor se v Javnem zavodu Triglavski narodni park s sedežem na Bledu končuje obdobje vodstva zavoda brez polnih pooblastil. Polletni mandat se Janezu Rakarju, vršilcu dolžnosti direktorja, izteče ta petek, 26. januarja. Vlada ga je namreč konec julija za vršilca dolžnosti imenovala do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev, na ministrstvu pa so ob tem opozorili, da gre zgolj za začasno rešitev, saj postopki po razpisu lanskega februarja še niso bili zaključeni.

V pričakovanju vladne odločitve

Slabo leto po razpisu so na naša vprašanja z ministrstva odgovorili, da se postopki zaključujejo. »Ministrstvo za okolje in prostor je vladi že poslalo gradivo za imenovanje direktorja TNP. Več informacij o tem bomo lahko podali po obravnavi na seji vlade,« so nam sporočili, pri čemer nam imena kandidata niso želeli izdati. Med osmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis in so izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta, sta bili po pojasnilih ministrstva viziji razvoja parka dveh kandidatov ocenjeni kot neustrezni, medtem ko deveti kandidat formalnih pogojev ni izpolnjeval. Ministrica Irena Majcen je nato na podlagi osebnih razgovorov med kandidati izbrala dva, ki naj bi bila za zasedbo tega pomembnega mesta najbolj primerna. Poleg Rakarja je kot primerno ocenila tudi Natašo Šalaja iz Društva za opazovanje ptic Slovenije.

Oba kandidata sta se predstavila tudi svetu zavoda, katerega absolutno podporo si je prislužila Šalajeva, ki je jasno opredelila usmeritve razvoja zavoda in podala konkretne odgovore na vprašanja članov sveta. Prav to so člani sveta pri Rakarju, ki je poudarjal predvsem odnose in komunikacijo, pogrešali. Kljub temu je vodenje zavoda kot vršilec dolžnosti prevzel slednji, saj mnenje sveta zavoda ni zavezujoče.