Dve leti je že tega, kar so se dela na petdeset milijonov evrov vrednem vodovodnem sistemu C uradno končala. Čeprav je z evropskimi sredstvi izdatno podprto investicijo koordinirala občina Ljutomer, vse akte in dokumente pa podpisovala ljutomerska županja Olga Karba, je zdaj prav občina Ljutomer tista, ki po besedah Davorina Kurbusa, direktorja Javnega podjetja Prlekija, upravljalca nove vodovodne infrastrukture, sistemu povzroča ogromno in nepopravljivo škodo. »Ta nastaja zaradi ljutomerske blokade skupnih cen in samega upravljanja sistema, poleg tega pa me skrbijo tudi številne nezakonitosti in nepravilnosti, ki so posledica te blokade,« trdi Kurbus.

Ker so tako Kurbus kot drugi župani iz sistema C pri Karbovi zaman iskali konsenz, so se konec prejšnjega tedna mudili na sestanku pri okoljski ministrici Ireni Majcen. Ta je županom ponovila stališče ministrstva, da je »sistem C enoten in nedeljiv sistem, v katerem velja zaveza solidarnosti v skupnem solastniškem sistemu, ki pomeni enotno upravljanje in enotno oziroma enako ceno omrežnine in vodarine v vseh občinah sistema«.