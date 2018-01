Podjetje Zume Pizza je eno številnih zagonskih podjetij iz Silicijeve doline, ki s poskusom združitve kuhanja in tehnologije napovedujejo naslednjo fazo v pametni industriji dostave hrane. Sami se razglašajo za pionirje robotizirane tehnike priprave pic, poleg robotov pa stavijo tudi na peko pice med dostavo naročniku. Lani poleti so v Silicijevi dolini zgradili »tovarno« pic, iz nje pa za zdaj uspešno oskrbujejo stranke v Palo Altu in predelih okoli univerze Stanford.

Julia Collins, direktorica in soustanoviteljica podjetja, pravi, da njihov posel s pomočjo robotov poteka učinkoviteje, zaposlenim pa omogoča, da se ukvarjajo z manj dolgočasnim delom. »V celotnem procesu priprave in dostave pic smo poiskali točke, na katerih so bili delavci fizično preobremenjeni ali pa njihovo delo ni bilo varno, na primer pri šesturnem dnevnem ročnem vnašanju pic v pečico, v kateri je 600 stopinj Celzija,« pravi Collinsova. Tako za tekočim trakom proizvodnega obrata družbe Zume namesto ljudi delajo roboti: eden razvleče testo do optimalne debeline in razmerja, ki omogoča njegovo krhko zapečenost – v pičlih devetih sekundah, petkrat hitreje od najbolj izurjenega picopeka. Drugi robot nabrizga na testo optimalno količino paradižnikove mezge in jo lepo razmaže. Tretji robot pico vstavi v pečico, četrti jo izvleče iz nje.

V štirih minutah na mizi Pri ustanovitvi podjetja Zume sta bila bistvena dva koncepta: robotizirana avtomatizacija priprave pice in njena peka med čim hitrejšo dostavo naročniku. Še bolj od robotov je namreč Collinsovo in druge soustanovitelje podjetja navdušila zamisel o dokončni pripravi hrane med razvažanjem in že pred leti so za ta del procesa začeli prijavljati patente ter vložili v zaščito svojih izumov več sto tisoč dolarjev. Za dostavo pic uporabljajo v podjetju Zume šest posebej (pre)oblikovanih tovornjakov, vsak od njih je opremljen z več desetimi pečicami za pice, ki lahko sočasno ponovno segrejejo oziroma do konca zapečejo na stotine pic. Tako da je mogoče vsako od njih, svežo in vročo, položiti v posebno embalažo, oblikovano izključno za njihove pice in narejeno iz povsem reciklažnih materialov. Tak način omogoča, da stranka prejme pico najpozneje v dvajsetih minutah, trenutno pa se trudijo, da bi jo vsakemu naročniku dostavili v štirih minutah. V podjetju uporabljajo tudi napovedno analitiko, s pomočjo katere določajo, koliko pic posamezne vrste bodo pripravili. »Zgodaj zjutraj pripravimo dnevni seznam pic in predvidimo celotno količino pic,« pravijo. Tako jim ni treba peči vsake pice posebej, obenem pa se izognejo tipičnim pastem dostave hitre hrane. Ko postane povpraševanje preveliko, dostavne tovornjake parkirajo in nadaljujejo dostavo s floto majhnih fiatov in skuterjev.