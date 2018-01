Hiša, ki se v osmih minutah postavi zgolj s pritiskom na gumb? Sliši se kot nekaj iz zelo oddaljene prihodnosti. Pa vendarle, takšno domovanje ni več samo ideja. Britansko zagonsko podjetje Ten Fold Engineering je namreč razvilo in patentiralo koncept modularne samopostavljive hiše.

Lastnik izbere lokacijo, naroči hišo, to pa mu dostavi tovornjak. Hiša se nato hipoma sestavi kot ogromna sestavljanka. V podjetju trdijo, da so taki bivanjski prostori vseljivi takoj, potrebujete le nekaj osnovnega pohištva. Po želji hišo priključite na električno in kanalizacijsko omrežje, ni pa to nujno. Njihove hiše so lahko povsem samooskrbne. Če si lastnik morebiti zaželi, da bi se preselil, ponovno pritisne na gumb – in hiša se bo pospravila v velik zabojnik, ki ga lahko tovornjak spet prevaža. Konceptne hiše so na spletu naletele na ogromen odziv ljudi, ki se v prvi vrsti sprašujejo, ali je kaj takega sploh resnično. Drugo pogosto vprašanje je: »Ali me bo hiša stlačila vase?« Podjetje na svojih straneh zatrjuje, da kaj takega ni mogoče. Poudarjajo tudi, da hiše ne nadzoruje nekakšen robot, temveč se same sestavijo s pomočjo gravitacije, po načelu protiuteži in vzvodov.