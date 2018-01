Anja Naglič, prevajalka: Filmska kritika kot kritika družbe

Germanistka, sociologinja kulture in prevajalka Anja Naglič je lani pripravila in prevedla izbor besedil Siegfrieda Kracauerja (1889–1966), ki velja za vodilnega filmskega kritika weimarske republike in enega najpomembnejših nemških kritičnih intelektualcev svojega časa; izbor, v katerem najdemo kritike, eseje in druga avtorjeva besedila o filmu, je pod naslovom Filmska čitanka izšel pri Slovenski kinoteki. Kot prevajalka se je s Kracauerjem ukvarjala že v preteklosti: prevedla je Uslužbence, sociološko študijo iz obdobja med obema svetovnima vojnama, ki kaže nespregledljive sorodnosti z današnjim kriznim časom.