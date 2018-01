Ker mačke niso muhe enodnevnice, ampak lahko živijo tudi 15 let in več, je, ko se odločate zanjo, dobro razmisliti, kakšno boste izbrali. Hišni ljubljenec, pa naj gre za psa, mačko ali hrčka, je odgovornost. Najprej je pomembno že to, koliko bo star mladič, ko ga boste odpeljali domov. Nekateri vzreditelji so mladiča pripravljeni predati novemu lastniku, ko je star šele osem tednov ali manj, a se stroka strinja, da mora ta biti z mamo vsaj do 12. tedna. Šele v treh mesecih bo namreč primerno socializiran, v nasprotnem primeru lahko usvoji vedenja, ki niso normalna, kot je sesanje prstov, odej in drugih predmetov.

Ko boste izbirali mačko, ne glejte samo na to, kakšne barve je in kako dolgo dlako ima, ampak jo nekaj časa opazujte, kako se vede. Najbolje je, da leglo obiščete takrat, ko mladiči ne bodo spali, ampak se bodo igrali. Pri lastniku se pozanimajte tudi, kako je bil vzgojen in ali se je v prvih tednih družil z ljudmi; če se ni, bo morda pozneje težje navezal stik z njimi. Ko boste v njegovi bližini, se vas ne bi smel bati, ampak bi moral za vas pokazati zanimanje, ko ga boste vzeli v naročje, pa ne sme gristi, pihati ali praskati. In še, če želite mačko, ki se bo igrala z otroki, izberite takšno, ki je zelo igriva.