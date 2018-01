Bližnjevzhodna diplomacija je danes potekala v Bruslju, kjer se je na zasedanju zunanjih ministrov EU mudil palestinski predsednik Mahmud Abas, in v Jeruzalemu, kjer je na posebni seji kneseta govoril ameriški podpredsednik Mike Pence. Načeloma je sicer vedno veljalo, da ko Izrael obišče tako visok gost iz ZDA, tega na zasedenih palestinskih ozemljih vedno sprejme tudi palestinski predsednik. A po ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela minuli mesec je palestinska uprava sporočila, da ameriški podpredsednik na palestinskih ozemljih ni zaželen. Odnosi med ZDA in palestinsko upravo so se znašli na najnižji točki doslej.

Erjavec: Slovenija v priznanje sama Na dveh različnih obiskih je bilo danes v Bruslju in Jeruzalemu mogoče slišati dve različni sporočili. Palestinski predsednik Abas je evropske države pozval k hitremu priznanju Palestine. O tej možnosti poleg Slovenije že dlje časa razmišljajo v Franciji, Luksemburgu, Belgiji in na Irskem. Zunanji minister Karl Erjavec je srečanje zunanjih ministrov ob dvostranskem sestanku z Abasom izkoristil tudi za pogovore s kolegi o tem, ali bi katera od držav hotela skupaj s Slovenijo priznati Palestino. A Slovenija bo šla v priznanje Palestine sama, je po srečanju po poročanju STA pojasnil Erjavec. Pogovoril se je s kolegi iz Francije, Belgije, Luksemburga, s Portugalskega in Irskega, vsi pa po Erjavčevih besedah podpirajo priznanje Palestine, nekateri so slovensko potezo označili kot korak v pravo smer. Močno je slovenske namere podprl francoski minister Jean-Yves Le Drian, je dejal Erjavec in pristavil, da želi Francija z lastnim priznanjem še počakati, da bo videla, kaj se bo zgodilo z mirovnim procesom. Političnih in gospodarskih posledic priznanja Palestine se Erjavec ne boji. Te naj namreč ne bi bile takšne, da tega ne bi smeli storiti, je dejal.

Mahmud Abas o utehi za Palestince »Priznanje Palestine in nadaljevanje mirovnih pogajanj nista protislovna,« je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov povedal Abas. Prav priznanje Palestine naj bi po njegovem mnenju namreč dalo določeno uteho Palestincem, da potrpijo, dokler mirovna rešitev dveh držav za dva naroda ne bo dosežena. V Bruslju je palestinski predsednik govoril z drugačnim jezikom kot na nedavnem srečanju centralnega komiteja PLO, na katerem se je odpovedal mirovnim dogovorom iz Osla. Čeprav tokrat teh dogovorov, ki so temelj bližnjevzhodnega mirovnega procesa, ni omenjal neposredno, se jih je vendarle dotaknil posredno. Dejal je namreč, da so Palestinci mirovno rešitev pripravljeni doseči s pomočjo že oblikovanih institucij palestinske uprave. Tako je nakazal, da se mirovnim sporazumom iz Osla vendarle ni pripravljen popolnoma odreči. Palestinska uprava je bila namreč leta 1994 ustanovljena prav na osnovi mirovnih sporazumov iz Osla. Če bi se jim palestinski predsednik res odpovedal, bi to pomenilo, da bi popolno odgovornost za palestinska ozemlja predal Izraelu, palestinska uprava pa bi prenehala obstajati.

EU želi razširiti četverico »Zdaj ni čas za razhode, temveč za še globlje sodelovanje Izraela in Palestincev,« pa je o morebitni prekinitvi pogajanj dejala visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini. Ponovila je stališče Evropske unije, da lahko trajni mir predstavlja le rešitev dveh držav za dva naroda, v kateri bo vzhodni Jeruzalem postal prestolnica Palestincev. Medtem ko je Abas pozval Evropsko unijo k večji politični vlogi v mirovnem procesu, bo slednja še naprej vztrajala pri zastavljenem formatu bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj v okviru četverice (ZDA, EU, Rusija in ZN), ki jo želi razširiti z Norveško in nekaterimi arabskimi državami. Kot je pojasnila Mogherinijeva, naj bi bile to države, ki so pred leti sodelovale pri pripravi arabske mirovne pobude in imajo vpliv v regiji. Abas se je s predlagano zamislijo širitve partnerjev v mirovnem procesu strinjal, je po srečanju zunanjih ministrov povedala Mogherinijeva. Vendar pa ideje ne podpira izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki še naprej zagovarja ameriško vodilno vlogo v mirovnih pogajanjih.