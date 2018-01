Sojenje 22-letnemu Gašperju Pavliču in leto starejšemu Jaki Flisu se je zataknilo tik pred koncem, in sicer glede tega, v kakšnem duševnem stanju sta bila ob napadu na taksista Milutina B. 19. marca predlani. Pravzaprav je poskusa uboja z nožem obtožen le Pavlič; ko sta se iz ljubljanskega bara s taksijem pripeljala v Domžale, naj bi namesto po denarnici posegel po nožu. Flis pa naj bi zabodenega taksista odrinil in pajdašu pomagal zbežati. O tem, ali sta vedela, kaj počneta, in ali sta se imela pod nadzorom, so sredi lanskega leta že zaslišali psihiatričnega izvedenca dr. Branka Brinška. Zdaj so ga ponovno, ker pa za številna vprašanja Pavličevega zagovornika Bernarda Zupanca ni bilo dovolj časa, ga bodo na zaslišanje ponovno povabili še enkrat – čez mesec dni. Psihiatrično mnenje je za obrambo zelo pomembno, saj bo vplivalo na razsodbo.

Brinšek je najprej predstavil svoje prvo mnenje glede Pavličevega duševnega stanja. Slednji je namreč, tudi v pogovoru s psihiatrom, navajal, da je v urah pred usodnim jutrom popil ogromne količine alkohola. Glede na njegove besede je po psihiatrovem okvirnem izračunu zaužil kakih osem decilitrov čistega alkohola, torej nekaj več kot 10 promilov, kar pomeni nekajkratno smrtno dozo. In, tako psihiater, četudi bi popil petkrat manj, bi bil (ob predpostavki, da je alkohola vajen) še vedno hudo vinjen. Če pa ga ne bi bil vajen, bi bil mrtev, je ocenil. Na tej podlagi je Brinšek sklenil, da je Pavlič hud odvisnik od alkohola, ki lahko prenese bistveno več pijače kot povprečen človek. Glede prištevnosti pa, da je bila v času napada na taksista njegova sposobnost obvladovanja in razumevanja bistveno okrnjena.