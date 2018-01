Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah z ogleda je znano, da je 22-letni voznik osebnega vozila BMW zunaj naselja Buč skozi desni nepregledni ovinek domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, oplazil odbojno ograjo in nato trčil v obcestno drevo. Trčenje je bilo tako silovito, da je ukleščen ostal v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. V nesreči je bil udeležen sam. pk