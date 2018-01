V stampedu so bili na španski strani meje ranjeni vsaj trije ljudje. Enega izmed njih so zaradi hudih poškodb na zdravljenje prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz policijske postaje v Melilli. Na maroški strani pa je bilo po navedbi tamkajšnje organizacije za človekove pravice ranjenih 11 ljudi. Meja je - dokler se ponovno ne vzpostavi red - zaprta.

Več podobnih incidentov se je v minulih mesecih zgodilo tudi na meji s špansko eksklavo Ceuto. Samo minuli teden je množica do smrti poteptala dve ženski, preteklo leto pa so v tovrstnih incidentih umrle vsaj štiri ženske. Španske oblasti so število prehodov meja med Marokom ter Mellilo in Ceuto omejile na 4000 ljudi na dan. Kljub temu pa naj bi jih vsak dan prečkalo okoli 15.000 ljudi, ki v Španijo na hrbtu nosijo različne potrošniške dobrine. Med njimi prevladujejo predvsem ženske, oprtan tovor pa je pogosto težji od njihove lastne teže.

Eksklavi, ki sta edini večji kopenski meji med EU in Afriko, uživata status »prostega pristanišča«, kjer oblasti praviloma tolerirajo tihotapljenje potrošniških dobrin. Organizacije za človekove pravice so medtem že večkrat opozorile, da oblasti s tem omogočajo »ponižujoče delo« in izkoriščanje žensk.