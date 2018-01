Danes je v Slovenijo prispela močna madžarska gospodarsko-vladna delegacija. Politični del, ki ga vodi madžarski podsekretar za promet na ministrstvu za nacionalni razvoj Lazslo Mosoczi, bo danes sprejel državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Govorili bodo predvsem o projektu drugi tir, so povedali na ministrstvu za infrastrukturo. Trdijo sicer, da gre zgolj za vljudnostni obisk, a to bi bilo v luči aktualnega političnega dogajanja vendarle preveč naključno.

Vljudnostni obisk ali gašenje ognja?

Vlada je namreč na svoji zadnji seji minuli četrtek sprejela stališče, da drugega tira brez Madžarske ni mogoče zgraditi. S tem je odgovorila parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, ki je skeptična do madžarskega sodelovanja pri projektu drugi tir, saj naj bi Slovenija madžarski finančni vložek – 200 milijonov evrov – predrago plačala. Kaj bo sosednja država dobila v zameno, še ni jasno, ugibanja pa se gibljejo vse od zemljišč na dvorišču Luke Koper, prednostnega dispečiranja v pristanišču, vezanih poslov za madžarska podjetja do nenavadno visokega donosa, ki bi ga imeli Madžari kot solastniki podjetja 2TDK, ki bo formalno zgradilo drugi tir med Divačo in Koprom. Sporazum, ki bo opredelil vzajemne koristi pri projektu, med madžarsko in slovensko vlado še ni sklenjen, pogajanja pa so tajna. Prav zato pa burijo duhove; tako je komisija za nadzor javnih financ od vlade zahtevala, naj sestavi finančno konstrukcijo projekta brez Madžarske. Toda vlada je odgovorila, da to ni mogoče, saj so neposredno na Madžarsko vezana tudi evropska sredstva, ki jih je podjetje 2TDK pridobilo na razpisu. Pogoje razpisa so sprejeli in teh po odobritvi sredstev ni več mogoče odpisati, trdi svetovalec direktorja družbe 2TDK Metod Dragonja, kot smo prejšnji teden razkrili v Dnevniku.

Tako je mogoče sklepati, da prihaja madžarska delegacija v Slovenijo v tem politično burnem obdobju za projekt, da bi ugotovili, kaj se pravzaprav dogaja in kako lahko odločitev in stališče komisije za nadzor javnih financ, da torej Madžarske pri projektu Slovenija sploh ne potrebuje, vpliva na predvideno sodelovanje med državama.

Na ministrstvu so povedali le, da bo Leben na vljudnostnem obisku goste seznanil z dogajanjem v zvezi z drugim železniškim tirom Divača–Koper, med drugim tudi z omenjenimi sklepi komisije za nadzor javnih financ.