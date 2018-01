Pence: ZDA bodo preselile veleposlaništvo iz Tel Aviv v Jeruzalem do konca prihodnjega leta

Ameriški podpredsednik Mike Pence je danes v izraelskem parlamentu, knesetu, napovedal, da bodo ZDA premestile svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem do konca prihodnjega leta. Hkrati je Palestince pozval, naj privolijo v nova mirovna pogajanja z Izraelom. »Palestinsko vodstvo pozivamo, naj se vrne za pogajalsko mizo. Mir je mogoče doseči zgolj prek dialoga,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal ameriški podpredsednik. Arabski poslanci so danes v knesetu bojkotirali govor Pencea. Ko je ameriški podpredsednik začel z govorom, so ostro protestirali, zaradi česar so jih varnostniki pospremili iz parlamentarne dvorane. Penceov govor je »še en žebelj v krsto miru in sramotna podpora aneksiji, kolonizaciji in trajni okupaciji Palestine,« so arabski poslanci zapisali v sporočilu za javnost.