Če v spalnici in otroški sobi za dva mala nadobudneža niti ni veliko težav, saj ni prav veliko možnosti, je drugače z dnevnim prostorom, ki je razmeroma majhen. Ne znajdemo se, kako razporediti pohištvo v jedilnici in dnevni sobi. Kuhinja je ločena z delno pregradno steno, ki bi jo bilo morda bolje podreti. Kaj menite? Ker gre za majhen prostor, bi radi vanj umestili zgolj jedilno mizo s stoli, kavč (po možnosti oblike L) in nizko omarico za TV. Želimo tudi kakšno knjižno polico, če je to izvedljivo. Verjamemo, da nam boste znali svetovati, za kar se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo. Novakovi

Odgovor: Po premisleku, kako opremiti vašo dnevno sobo z jedilnico in kuhinjo, sem prišla do enake rešitve, kot ste jo že sami predlagali. Menim, da vmesno steno med kuhinjo in ostalim dnevnim prostorom odstranite. Narisala sem vam predlog, kjer je jedilna miza pomaknjena ob okno. Ob dnevni svetlobi in z lepim pogledom je zagotovo prijetneje obedovati. Sedežno garnituro manjših dimenzij lahko umestite v kot sobe. Knjižne police lahko umestite za balkonskimi vrati. Širina polic za knjige naj ne bo več kot 35 centimetrov, kar prostora ne bo dodatno utesnjevalo. Predlagam vam pa umestitev mavčne predelne stene v širini 60 cm tik ob vstopu v prostor. Ob to nastalo stensko površino lahko postavite nizek element za televizor. Vsi pohištveni elementi naj bodo svetlih barv, prav tako jedilna miza s stoli in tudi sedežna garnitura. Svetujem vam peščeno smetanaste barve za celoten prostor. Veliko veselja v novem domu vam želim! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.